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Спорт

Определились финалисты чемпионата Израиля по теннису. Фаворит выбыл из-за гриппа

Теннис
время публикации: 26 декабря 2024 г., 18:18 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 18:18
Определились финалисты чемпионата Израиля по теннису. Фаворит выбыл из-за гриппа
AP Photo/Manu Fernandez

Определились финалисты чемпионата Израиля по теннису. Сильнейший теннисист и действующий чемпион Ишай Олиэль снялся из-за гриппа.

В финал "без боя" вышел 19-летний Офек Шиманов.

В финале он сыграет с Орелем Кимхи, победившим Ярдена Хасона 6:4, 6:4.

Мика Бухник, вторая ракетка Израиля, в полуфинале победила Лиам Овед 6:3, 2:6, 6:1.

В финале она встретится с Николь Хирин, которая победила Ариэль Авидан 6:1, 7:5.

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