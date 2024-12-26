Определились финалисты чемпионата Израиля по теннису. Фаворит выбыл из-за гриппа

Определились финалисты чемпионата Израиля по теннису. Сильнейший теннисист и действующий чемпион Ишай Олиэль снялся из-за гриппа.

В финал "без боя" вышел 19-летний Офек Шиманов.

В финале он сыграет с Орелем Кимхи, победившим Ярдена Хасона 6:4, 6:4.

Мика Бухник, вторая ракетка Израиля, в полуфинале победила Лиам Овед 6:3, 2:6, 6:1.

В финале она встретится с Николь Хирин, которая победила Ариэль Авидан 6:1, 7:5.