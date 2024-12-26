Определились финалисты чемпионата Израиля по теннису. Фаворит выбыл из-за гриппа
время публикации: 26 декабря 2024 г., 18:18 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 18:18
Определились финалисты чемпионата Израиля по теннису. Сильнейший теннисист и действующий чемпион Ишай Олиэль снялся из-за гриппа.
В финал "без боя" вышел 19-летний Офек Шиманов.
В финале он сыграет с Орелем Кимхи, победившим Ярдена Хасона 6:4, 6:4.
Мика Бухник, вторая ракетка Израиля, в полуфинале победила Лиам Овед 6:3, 2:6, 6:1.
В финале она встретится с Николь Хирин, которая победила Ариэль Авидан 6:1, 7:5.
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