Израильтян допустили до участия в чемпионате мира по игре в боулз

World Bowls Tour отменил решение, запрещающее сборной Израиля участвовать в чемпионате мира по боулзу, который состоится в январе в Великобритании, сообщает The Times of Israel.

Федерация направила письмо с извинениями израильским спортсменам и израильской федерации.

В письме говорится, что решение о недопуске израильтян было пересмотрено. Меры безопасности на турнире будут усилены.

В письме подчеркивается, что первоначальное сложное решение было принято не по политическим мотивам, а по соображениям безопасности.

Чемпионат начнется 10 января.