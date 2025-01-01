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Израильтян допустили до участия в чемпионате мира по игре в боулз

время публикации: 01 января 2025 г., 07:40 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 07:48
Израильтян допустили до участия в чемпионате мира по игре в боулз
AP Photo/Anupam Nath

World Bowls Tour отменил решение, запрещающее сборной Израиля участвовать в чемпионате мира по боулзу, который состоится в январе в Великобритании, сообщает The Times of Israel.

Федерация направила письмо с извинениями израильским спортсменам и израильской федерации.

В письме говорится, что решение о недопуске израильтян было пересмотрено. Меры безопасности на турнире будут усилены.

В письме подчеркивается, что первоначальное сложное решение было принято не по политическим мотивам, а по соображениям безопасности.

Чемпионат начнется 10 января.

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