Израильтян допустили до участия в чемпионате мира по игре в боулз
время публикации: 01 января 2025 г., 07:40 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 07:48
World Bowls Tour отменил решение, запрещающее сборной Израиля участвовать в чемпионате мира по боулзу, который состоится в январе в Великобритании, сообщает The Times of Israel.
Федерация направила письмо с извинениями израильским спортсменам и израильской федерации.
В письме говорится, что решение о недопуске израильтян было пересмотрено. Меры безопасности на турнире будут усилены.
В письме подчеркивается, что первоначальное сложное решение было принято не по политическим мотивам, а по соображениям безопасности.
Чемпионат начнется 10 января.
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