Теннис. Победителем Кубка Дэвиса стала сборная Италии
время публикации: 24 ноября 2024 г., 21:30 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 21:30
Сборная Италии второй раз подряд стала победителем Кубка Дэвиса. В финале итальянцы победили сборную Нидерландов 2:0.
Голландцы впервые играли в финале Кубка Дэвиса.
Маттео Берреттини обыграл Ботика ван де Залсхулпа 6:4, 6:2.
Янник Синнер одержал 73-ю победу в сезоне, обыграв Таллона Грикспора 7:6, 6:2.
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