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Спорт

Художественная гимнастика. Бывший тренер сборной Азербайджана пожизненно дисквалифицирована

Художественная гимнастика
Скандалы в спорте
время публикации: 01 января 2025 г., 09:12 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 09:18
Художественная гимнастика. Бывший тренер сборной Азербайджана пожизненно дисквалифицирована
AP Photo/Dar Yasin

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики пожизненно дисквалифицировала бывшего тренера сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариану Василеву.

Решение принято по итогам масштабного расследования обвинений в психологическом и физическом насилии, сообщает "Спорт-экспресс".

Мариана Василева лишена звания "почетный тренер" и ей на 8 лет запрещена любая деятельность, связанная с Международной федерацией гимнастики.

Мариане Василевой пожизненно запрещено занимать пост главного тренера в любой федерации.

Ее признали виновной в жестоком обращении и физическом насилии в отношении спортсменов, включая избиение с целью увеличения веса, в принуждении спортсменов выступать или тренироваться, когда они не в форме, в устном оскорбления из-за веса, в удержании денег и/или вознаграждений, в лишении и/или недопущении спортсменов к общению с семьями и/или другому частному общению путем лишения их мобильных телефонов.

Спорт
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