Художественная гимнастика. Бывший тренер сборной Азербайджана пожизненно дисквалифицирована
Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики пожизненно дисквалифицировала бывшего тренера сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариану Василеву.
Решение принято по итогам масштабного расследования обвинений в психологическом и физическом насилии, сообщает "Спорт-экспресс".
Мариана Василева лишена звания "почетный тренер" и ей на 8 лет запрещена любая деятельность, связанная с Международной федерацией гимнастики.
Мариане Василевой пожизненно запрещено занимать пост главного тренера в любой федерации.
Ее признали виновной в жестоком обращении и физическом насилии в отношении спортсменов, включая избиение с целью увеличения веса, в принуждении спортсменов выступать или тренироваться, когда они не в форме, в устном оскорбления из-за веса, в удержании денег и/или вознаграждений, в лишении и/или недопущении спортсменов к общению с семьями и/или другому частному общению путем лишения их мобильных телефонов.