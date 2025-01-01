Умер бывший нападающий "Барселоны", участник двух чемпионатов мира

30 декабря на 76-м году жизни умер известный перуанский футболист Уго Сотил, сообщаетForbes.

Уго Сотил был госпитализирован 20 декабря. Он умер от почечной и печеночной недостаточности.

В статье нападающий назван "Легендой "Барселоны"".

В составе "Барселоны" Уго Сотил - чемпион Испании 1974 года, серебряный призер чемпионата Испании 1976 года.

Нападающий также выступал за клубы "Депортиво Мунисипал" (Лима) (серебряный призер чемпионата Перу 1981 года), "Альянса" (Лима) (двукратный чемпион Перу), "Индепендьенте" (Медельин, Колумбия), "Лос Эспартанос" (Пакасмайо) (обладатель Кубка Перу 1984 года), "Депортиво" (Хунин).

В составе сборной Перу Уго Сотил - победитель Кубка Америки 1975 года, участник чемпионатов мира 1970 и 1978 годов.

Он дважды признавался лучшим футболистом года в Перу, включен в список величайших звезд чемпионатов мира по футболу.