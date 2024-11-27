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Спорт

Губернатор Самарской области заявил о коррупции в российском футболе

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 27 ноября 2024 г., 13:12 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 13:12
Губернатор Самарской области заявил о коррупции в российском футболе
AP Photo/Chris Szagola

На заседании комиссии Госсовета по физической культуре и спорту губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что клуб "Крылья Советов" задолжал 36 миллионов рублей за помощь в судействе, сообщает "Спорт-экспресс".

По словам губернатор, он узнал об этом два месяца назад от одного из функционеров клуба.

Слова губернатора приводит издание "Медуза": "Он сказал: „Вячеслав Андреевич, вы там долги пересчитывайте за „Крылья“. Вот у нас есть еще один долг — это порядка 36 миллионов рублей“. Я у него спросил: „А на что?“ Он сказал: „Вы знаете, я не могу вам сказать, потому что преступление“. В конце концов он мне рассказал. И выяснилось, что „Крылья Советов“ должны 36 миллионов рублей неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола".

Губернатор отметил, что у него нет конкретных доказательств и ему не с чем обращаться в правоохранительные органы.

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