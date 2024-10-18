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Чемпионат США по шахматам. 17-летний гроссмейстер дисквалифицирован за нарушение "Кодекса поведения"

время публикации: 18 октября 2024 г., 09:25 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 09:40
Чемпионат США по шахматам. 17-летний гроссмейстер дисквалифицирован за нарушение "Кодекса поведения"
AP Photo/Martin Meissner

Шахматный клуб Сент-Луиса исключил 17-летнего гроссмейстера Кристофера Ю из чемпионата СЩА по шахматам за неподобающее поведения после партии пятого тура, в которой он проиграл Фабиано Каруане, сообщает Chess.com.

Шахматиста обвинили в грубых нарушениях "Кодекса поведения" и "Правил безопасной игры в шахматы в США" ("Code of Conduct" and the "US Chess Safe Play Policy.").

По сообщениям, после проигранной партии Кристофер Ю скомкал и выкинул протокол партии, а затем выбежал из зала, оттолкнув видеооператора.

Была вызвана полиция.

Кристофер Ю считается одним из сильнейших молодых шахматистов США. Он стал гроссмейстером в 15 лет.

Кристофер Ю - победитель юношеского чемпионата США 2022 года.

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