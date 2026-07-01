Чемпионат мира по футболу. Мексиканцы победили сборную Эквадора

В Мехико мексиканцы победили сборную Эквадора 2:0 и вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Хозяева не дали эквадорцам шансов на еще одну сенсацию. Ехидный комментатор сказал в конце первого тайма "А Эквадор выйдет?", указывая на "отсутствие соперника на поле" и полное и подавляющее преимущество хозяев до перерываю

На 7-й минуте хозяева едва не забили. Ромо навесил. Рауль Хименес бил головой с близкого расстояния, но промахнулся. На 16-й минуте Хильберто Мора с линии штрафной закрутил мяч в дальнюю "девятку". Чуть не попал.

На 18-й минуте гости создали опасный момент. После удара Йебоа мяч задел штангу и ушел за пределы поля.

На 22-й минуте Хулиан Киньонес (Аль-Кадсия) совершил проход со своей половины поля в чужую штрафную и пробил в ближнюю "девятку" 1:0. Это его третий гол на этом чемпионате мира. Это был первый удар в створ ворот в матче.

На 31-й минуте Ордоньес упал и потерял мяч возле своей штрафной. Киньонес сделал передачу. Рауль Хименес (буквально несколько дней назад вернулся из "Фулхэма" в "Вулверхэмптон") с линии штрафной отправил мяч в "девятку" 2:0.

На 40-й минуте гости могли отыграться. Йебоа нанес обводящий удар в дальнюю "девятку". Ранхель мяч парировал.

Во втором тайме гости активизировались. Эквадорцы часто атаковали. Мексиканцы отвечали опасными контратаками.

На 67-й минуте мексиканцы едва не забили после подачи углового. Монтес в высоком прыжке нанес удар головой. Вратарь перевел мяч на угловой.

На 75-й минуте гости могли отыграть один гол. После длинной передачи. Кевин Родригес оказался на ударной позиции, но не смог переиграть вратаря.

После перерыва гости атаковали много, но в основном бесхитростно. Комментатор сказал "Разбиваются эквадорские волны о мексиканскую стену".

На второй минуте компенсированного времени могли забить мексиканцы. Мяч после удара Пинеды немного не попал в верхний угол.

В компенсированное время эквадорец Пьеро Инкапье (перешел из "Байера" в "Арсенал". О трансфере объявили несколько часов назад) несколько раз пытался затеять драку. На пятой минуте компенсированного времени арбитр после просмотра видеоповтора оценил его усилия красной карточкой.