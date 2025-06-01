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Спорт

Новак Джокович вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 01 июня 2025 г., 08:02 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 08:02
Новак Джокович вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Lindsey Wasson

В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции Новак Джокович победил австрийца Филипа Мисолича 6:3, 6:4, 6:2.

Александр Бублик (Казахстан) обыграл португальца Энрике Рочу 7:5, 6:1, 6:2.

Пятая ракетка мира британец Джек Дрэйпер справился с бразильцем Жоау Фонсекой 6:2, 6:4, 6:2. Третья ракетка мира Александр Зверев (Германия) победил итальянца Флавио Коболли 6:2, 7:6, 6:1.

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