Новак Джокович вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции
время публикации: 01 июня 2025 г., 08:02 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 08:02
В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции Новак Джокович победил австрийца Филипа Мисолича 6:3, 6:4, 6:2.
Александр Бублик (Казахстан) обыграл португальца Энрике Рочу 7:5, 6:1, 6:2.
Пятая ракетка мира британец Джек Дрэйпер справился с бразильцем Жоау Фонсекой 6:2, 6:4, 6:2. Третья ракетка мира Александр Зверев (Германия) победил итальянца Флавио Коболли 6:2, 7:6, 6:1.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 июня 2025