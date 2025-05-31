Лига наций УЕФА. Израильтянки стали победительницами группы

Сборная Израиля стала победителем группы 5 Лиги С женской Лиги наций УЕФА.

В 4 матчах израильтянки одержали 3 победы, один раз сыграли вничью и вышли в Лигу В.

В четвертом матче израильтянки разгромили сборную Эстонии 3:0.

Голы забили Ноа Селимходжич (Турбина, Потсдам), 19-летняя Смадар Коэн (Апоэль Катамон, Иерусалим) и 17-летняя Мааян Бен Исраэль (Кирьят-Гат).

Также в группе 5 играла сборная Болгарии.