Лига наций УЕФА. Израильтянки стали победительницами группы
время публикации: 31 мая 2025 г., 09:23 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 09:23
Сборная Израиля стала победителем группы 5 Лиги С женской Лиги наций УЕФА.
В 4 матчах израильтянки одержали 3 победы, один раз сыграли вничью и вышли в Лигу В.
В четвертом матче израильтянки разгромили сборную Эстонии 3:0.
Голы забили Ноа Селимходжич (Турбина, Потсдам), 19-летняя Смадар Коэн (Апоэль Катамон, Иерусалим) и 17-летняя Мааян Бен Исраэль (Кирьят-Гат).
Также в группе 5 играла сборная Болгарии.
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