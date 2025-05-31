Открыытый чемпионат Франции. Касаткина и Пегула вышли в четвертый круг
время публикации: 31 мая 2025 г., 19:11 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 19:11
В российским поединке третьего круга Открытого чемпионата Франции Екатерина Александрова победила Веронику Кудерметову 6:2, 6:2.
Американка Джессика Пегула одержала волевую победу над чешкой Маркетой Вондрушовой 3:6, 6:4, 6:2.
Россиянка Мирра Андреева обыграла Юлию Путинцеву (Казахстан) 6:3, 6:1. Дарья Касаткина (Австралия) победила испанку Паулу Бадосу 6:1, 7:5.
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