x
31 мая 2025
|
последняя новость: 19:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 мая 2025
|
31 мая 2025
|
последняя новость: 19:54
31 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Открыытый чемпионат Франции. Касаткина и Пегула вышли в четвертый круг

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 31 мая 2025 г., 19:11 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 19:11
Открыытый чемпионат Франции. Касаткина и Пегула вышли в четвертый круг
AP Photo/Lindsey Wasson

В российским поединке третьего круга Открытого чемпионата Франции Екатерина Александрова победила Веронику Кудерметову 6:2, 6:2.

Американка Джессика Пегула одержала волевую победу над чешкой Маркетой Вондрушовой 3:6, 6:4, 6:2.

Россиянка Мирра Андреева обыграла Юлию Путинцеву (Казахстан) 6:3, 6:1. Дарья Касаткина (Австралия) победила испанку Паулу Бадосу 6:1, 7:5.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 мая 2025

Карлос Алькарас вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 мая 2025

Свитолина и Швентек вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 мая 2025

Соболенко и Анисимова вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 мая 2025

Соболенко и Анисимова вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Франции