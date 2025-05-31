Карлос Алькарас вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции
время публикации: 31 мая 2025 г., 07:15 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 07:21
Россиянин Андрей Рублев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции после того, как с турнира снялся француз Артюр Фис.
Французский теннисист сказал, что принял решение после консультаций с врачом.
Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас победил боснийца Дамира Джумхура 6:1, 6:3, 4:6, 6:4.
Американец Фрэнсис Тиафо обыграл Себастьяна Корду (США) 7:6, 6:3, 6:4. Десятая ракетка мира датчанин Хольгер Руне одержал волевую победу над франузом Кантеном Алисом 4:6, 6:2, 5:7, 7:5, 6:2.
Алексей Попырин (Австралия) одолел португальца Нуну Боржеса 6:4, 7:6, 7:6.
В матче-триллере россиянин Карен Хачанов проиграл американцу Томми Полу 3:6, 6:3, 6:7, 6:3, 3:6.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 мая 2025