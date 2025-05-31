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Спорт

Свитолина и Швентек вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Франции

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 31 мая 2025 г., 06:50 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 06:50
Свитолина и Швентек вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Manu Fernandez

Украинка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, обыграв американку Бернарду Пера 7:6, 7:6.

Четвертая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини победила украинку Юлию Стародубцеву 6:4, 6:1.

Елена Рыбакина (Казахстан) разгромила Елену Остапенко (Латвия) 6:2, 6:2.

Бывшая первая ракетка мира Ига Швентек (Польша) победила румынку Жаклин Кристиан 6:2, 7:5.

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