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НБА. Лука Дончич набрал 31 очко в день рождения. "Лейкерс" победил в дерби

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 01 марта 2025 г., 09:26 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 09:26
НБА. Лука Дончич набрал 31 очко в день рождения. "Лейкерс" победил в дерби
AP Photo/Mark J. Terrill

В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" победил "Лос-Анджелес Клипперс" 106:102.

Лука Дончич в третий раз набрал более 30 очков в свой день рождения (31 + 2 подбора + 5 передач).

Лидер НБА по этому показателю - Леброн Джеймс (5 таких игр). В матче против "Клипперс" Леброн набрал 28 очков и сделал 13 подборов.

28 февраля Луке Дончичу исполнилось 26 лет.

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