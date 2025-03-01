НБА. Лука Дончич набрал 31 очко в день рождения. "Лейкерс" победил в дерби
время публикации: 01 марта 2025 г., 09:26 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 09:26
В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" победил "Лос-Анджелес Клипперс" 106:102.
Лука Дончич в третий раз набрал более 30 очков в свой день рождения (31 + 2 подбора + 5 передач).
Лидер НБА по этому показателю - Леброн Джеймс (5 таких игр). В матче против "Клипперс" Леброн набрал 28 очков и сделал 13 подборов.
28 февраля Луке Дончичу исполнилось 26 лет.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2025