НБА. Лука Дончич набрал 31 очко в день рождения. "Лейкерс" победил в дерби

В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" победил "Лос-Анджелес Клипперс" 106:102.

Лука Дончич в третий раз набрал более 30 очков в свой день рождения (31 + 2 подбора + 5 передач).

Лидер НБА по этому показателю - Леброн Джеймс (5 таких игр). В матче против "Клипперс" Леброн набрал 28 очков и сделал 13 подборов.

28 февраля Луке Дончичу исполнилось 26 лет.