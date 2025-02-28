Жеребьевка Евробаскета 2025. Сборная Израиля в четвертой корзине

27 марта в Риге состоится жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по баскетболу 2025 года.

Турнир пройдет с 27 августа по 14 сентября в Финляндии, Польше, Латвии и на Кипре.

Команды будут разделены на 4 группы по 6 команд. Четыре лучших команды каждой группы выходят в плэй-офф.

Состав корзин жеребьевки:

Корзина 1

Сербия, Германия, Франция, Испания.

Корзина 2

Латвия, Литва, Словения, Греция.

Корзина 3

Италия, Черногория, Польша, Чехия.

Корзина 4

Финляндия, Грузия, Турция, Израиль.

Корзина 5

Бельгия, Босния и Герцеговина, Эстония, Великобритания.

Корзина 6

Швеция, Исландия, Португалия, Кипр.