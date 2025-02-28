Жеребьевка Евробаскета 2025. Сборная Израиля в четвертой корзине
время публикации: 28 февраля 2025 г., 17:02 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 17:09
27 марта в Риге состоится жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по баскетболу 2025 года.
Турнир пройдет с 27 августа по 14 сентября в Финляндии, Польше, Латвии и на Кипре.
Команды будут разделены на 4 группы по 6 команд. Четыре лучших команды каждой группы выходят в плэй-офф.
Состав корзин жеребьевки:
Корзина 1
Сербия, Германия, Франция, Испания.
Корзина 2
Латвия, Литва, Словения, Греция.
Корзина 3
Италия, Черногория, Польша, Чехия.
Корзина 4
Финляндия, Грузия, Турция, Израиль.
Корзина 5
Бельгия, Босния и Герцеговина, Эстония, Великобритания.
Корзина 6
Швеция, Исландия, Португалия, Кипр.
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