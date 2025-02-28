x
28 февраля 2025
|
последняя новость: 17:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 февраля 2025
|
28 февраля 2025
|
последняя новость: 17:16
28 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Жеребьевка Евробаскета 2025. Сборная Израиля в четвертой корзине

Баскетбол
время публикации: 28 февраля 2025 г., 17:02 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 17:09
Жеребьевка Евробаскета 2025. Сборная Израиля в четвертой корзине
AP Photo/Petr David Josek

27 марта в Риге состоится жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по баскетболу 2025 года.

Турнир пройдет с 27 августа по 14 сентября в Финляндии, Польше, Латвии и на Кипре.

Команды будут разделены на 4 группы по 6 команд. Четыре лучших команды каждой группы выходят в плэй-офф.

Состав корзин жеребьевки:

Корзина 1

Сербия, Германия, Франция, Испания.

Корзина 2

Латвия, Литва, Словения, Греция.

Корзина 3

Италия, Черногория, Польша, Чехия.

Корзина 4

Финляндия, Грузия, Турция, Израиль.

Корзина 5

Бельгия, Босния и Герцеговина, Эстония, Великобритания.

Корзина 6

Швеция, Исландия, Португалия, Кипр.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 февраля 2025

Рейтинг ФИБА. Египтяне обошли сборную Украины. Израильтяне на 39-м месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 февраля 2025

Рекорд Леброна Джеймса. 56 очков Стефена Карри. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 февраля 2025

"Реал" победил "Барселону". Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 февраля 2025

Евролига. "Маккаби" разгромил "Фенербахче"