Чемпионат Франции. Победа "Монако". Достижение Биерета

В первом матче двадцать четвертого тура чемпионата Франции "Монако" разгромил "Реймс" 3:0.

"Реймс" проиграл пятую игру подряд.

Все голы забил Мика Биерет, 11 января перешедший из "Штурма" (Грац). В 7 матчах Лиги 1 он забил 10 голов. Датчанин, выступавший за молодежный состав "Арсенала", единственный футболист пяти ведущих европейских чемпионатов, совершивший 3 хет-трика в 2025 году (в ворота "Осера", "Нанта" и "Реймса").

Датчанин забил на 34-й, 39-й и 51-й минутах.