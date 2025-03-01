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Чемпионат Франции. Победа "Монако". Достижение Биерета

Футбол
время публикации: 01 марта 2025 г., 09:10 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 09:10
Чемпионат Франции. Победа "Монако". Достижение Биерета
AP Photo/Martin Meissner

В первом матче двадцать четвертого тура чемпионата Франции "Монако" разгромил "Реймс" 3:0.

"Реймс" проиграл пятую игру подряд.

Все голы забил Мика Биерет, 11 января перешедший из "Штурма" (Грац). В 7 матчах Лиги 1 он забил 10 голов. Датчанин, выступавший за молодежный состав "Арсенала", единственный футболист пяти ведущих европейских чемпионатов, совершивший 3 хет-трика в 2025 году (в ворота "Осера", "Нанта" и "Реймса").

Датчанин забил на 34-й, 39-й и 51-й минутах.

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