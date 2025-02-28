Рейтинг ФИБА. Египтяне обошли сборную Украины. Израильтяне на 39-м месте
время публикации: 28 февраля 2025 г., 15:55 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 16:02
Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг мужских национальных сборных.
Возглавляет рейтинг сборная США.
Испанцы поднялись в первую пятерку, вытеснив оттуда сборную Канады.
В первую девятку входят сборные США, Сербии, Германии, Франции, Испании, Канады, Австралии, Аргентины, Латвии и Литвы.
Египтяне обошли сборную Украины и оттеснили ее на 38-е место.
Сборная Израиля осталась на 39-м месте.
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