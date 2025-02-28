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Рейтинг ФИБА. Египтяне обошли сборную Украины. Израильтяне на 39-м месте

Баскетбол
время публикации: 28 февраля 2025 г., 15:55 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 16:02
Рейтинг ФИБА. Египтяне обошли сборную Украины. Израильтяне на 39-м месте
AP Photo/Markus Schreiber

Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг мужских национальных сборных.

Возглавляет рейтинг сборная США.

Испанцы поднялись в первую пятерку, вытеснив оттуда сборную Канады.

В первую девятку входят сборные США, Сербии, Германии, Франции, Испании, Канады, Австралии, Аргентины, Латвии и Литвы.

Египтяне обошли сборную Украины и оттеснили ее на 38-е место.

Сборная Израиля осталась на 39-м месте.

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