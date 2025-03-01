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"Кливленд" рассердился в Бостоне. "Денвер" прервал победную серию "Детройта"

Баскетбол
НБА
время публикации: 01 марта 2025 г., 12:16 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 12:16
"Кливленд" рассердился в Бостоне. "Денвер" прервал победную серию "Детройта"
AP Photo/Charles Krupa

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливаленд" в гостях обыграл "Бостон" 123:116.

Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерз 116:123

Хозяева мощно начали матч и шокировали гостей 25:3. После первой четверти 38:26.

Лидер "Бостона" Джейсон Тейтум провел выдающийся матч (46 + 16 подборов + 9 передач).

Детройт Пистонз - Денвер Наггетс 119:134

"Денвер" прервал 8-матчевую победную серию "Детройта".

Никола Йокич совершил 28-й трипл-дабл в сезоне (23 + 17 подборов + 15 передач).

Атланта Хоукс - Оклахома-Сити Тендер 119:135

Бруклин Нетс - Портленд Трйэл Блэйзерс 102:121

Израильский форвард гостей Дени Авдия. получивший травму в предыдущем матче, не играл.

"Портленд" одержал четвертую победу подряд и поднялся на 12-е место в западной конференции.

Чикаго Булз - Торонто Рэпторз 125:115 (овертайм)

Счет основного времени 110:110.

По ходу матча "Чикаго" проигрывал "-16".

Мемфис Гризлиз - Нью-Йорк Никс 113:114

Гости выиграли благодаря точным трехочковым броскам Джайлена Брунсона и О Джей Ануноби на последней минуте матча.

Майами Хит - Индиана Пэйсерз 125:120

Финикс Санз - Нью-Орлеан Пеликанз 125:108

Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвз 117:116

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