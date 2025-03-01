"Кливленд" рассердился в Бостоне. "Денвер" прервал победную серию "Детройта"
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливаленд" в гостях обыграл "Бостон" 123:116.
Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерз 116:123
Хозяева мощно начали матч и шокировали гостей 25:3. После первой четверти 38:26.
Лидер "Бостона" Джейсон Тейтум провел выдающийся матч (46 + 16 подборов + 9 передач).
Детройт Пистонз - Денвер Наггетс 119:134
"Денвер" прервал 8-матчевую победную серию "Детройта".
Никола Йокич совершил 28-й трипл-дабл в сезоне (23 + 17 подборов + 15 передач).
Атланта Хоукс - Оклахома-Сити Тендер 119:135
Бруклин Нетс - Портленд Трйэл Блэйзерс 102:121
Израильский форвард гостей Дени Авдия. получивший травму в предыдущем матче, не играл.
"Портленд" одержал четвертую победу подряд и поднялся на 12-е место в западной конференции.
Чикаго Булз - Торонто Рэпторз 125:115 (овертайм)
Счет основного времени 110:110.
По ходу матча "Чикаго" проигрывал "-16".
Мемфис Гризлиз - Нью-Йорк Никс 113:114
Гости выиграли благодаря точным трехочковым броскам Джайлена Брунсона и О Джей Ануноби на последней минуте матча.
Майами Хит - Индиана Пэйсерз 125:120
Финикс Санз - Нью-Орлеан Пеликанз 125:108
Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвз 117:116