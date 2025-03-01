Юниорский чемпионат мира. Победил японский фигурист. Израильтянин на 12-м месте

Победителем юниорского чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Дебрецене, стал японец Рио Наката.

После короткой программы он занимал вторе место. Результат чемпиона 248.99 балла.

На втором месте кореец Со Мингю (241.45), лидировавший после короткой программы.

Бронзовую медаль завоевал словак Адам Хагара (230.41), занимавший после короткой программы пятое место.

Израильтянин Тамир Куперман занял 12-е место (209.49). После короткой программы он занимал 17-е место.