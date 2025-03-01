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Юниорский чемпионат мира. Победил японский фигурист. Израильтянин на 12-м месте

Фигурное катание
время публикации: 01 марта 2025 г., 10:58 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 10:58
Юниорский чемпионат мира. Победил японский фигурист. Израильтянин на 12-м месте
AP Photo/Chiang Ying-ying

Победителем юниорского чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Дебрецене, стал японец Рио Наката.

После короткой программы он занимал вторе место. Результат чемпиона 248.99 балла.

На втором месте кореец Со Мингю (241.45), лидировавший после короткой программы.

Бронзовую медаль завоевал словак Адам Хагара (230.41), занимавший после короткой программы пятое место.

Израильтянин Тамир Куперман занял 12-е место (209.49). После короткой программы он занимал 17-е место.

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