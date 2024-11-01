Евролига. "Барселона" проиграла в Греции
время публикации: 01 ноября 2024 г., 07:08 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 07:08
Состоялись матчи седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Олимпиакос" разгромил "Барселону" 95:74.
Альба Берлин (Германия) - Анадолу Эфес (Ствмбул, Турция) 70:86
Первую половину матча гости выиграли 51:35.
Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Реал (Мадрид, Испания) 79:78
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Барселона (Испания) 95:74
На этой неделе "Олимпиакос" победил "Реал" и "Барселону".
Милан (Италия) - Виртус (Болонья, Италия) 99:90
Торнике Шенгелия (Виртус) набрал 25 очков.
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