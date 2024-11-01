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Спорт

Евролига. "Барселона" проиграла в Греции

время публикации: 01 ноября 2024 г., 07:08 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 07:08
Евролига. "Барселона" проиграла в Греции
AP Photo/Terrance Williams

Состоялись матчи седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Олимпиакос" разгромил "Барселону" 95:74.

Альба Берлин (Германия) - Анадолу Эфес (Ствмбул, Турция) 70:86

Первую половину матча гости выиграли 51:35.

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Реал (Мадрид, Испания) 79:78

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Барселона (Испания) 95:74

На этой неделе "Олимпиакос" победил "Реал" и "Барселону".

Милан (Италия) - Виртус (Болонья, Италия) 99:90

Торнике Шенгелия (Виртус) набрал 25 очков.

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