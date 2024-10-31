НБА. "Дабл-дабл" Дени Авдии. "Портленд" победил в Лос-Анджелесе
время публикации: 31 октября 2024 г., 08:02 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 08:02
В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" в гостях обыграл "Лос-Анджелес Клипперс" 106:105.
"Трэйл Блэйзерс" одержал вторую победу в пяти матчах, прервав серию "парусников" из двух побед.
"Портленд" прервав серию неудачных выступлений против "Клипперс" - 11 поражений подряд.
Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия набрал 13 очков и сделал 10 подборов.
После первой четверти в счете вели хозяева 26:24.
Первую половину выиграли гости 54:50.
После трех четвертей впереди "Клипперс" 85:82.
Самый результативный игрок матча - защитник "Клипперс" Норман Пауэлл (30 + 5 подборов).
Лучший игрок "Портленда" Анферни Симонс (25 + 6 передач).
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