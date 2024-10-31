Евролига. Маккаби" победил "Реал"
время публикации: 31 октября 2024 г., 23:11 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 23:19
В матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "маккаби" победил мадридский "Реал" 79:78.
Испанцы выиграли первую четверть и первую половину матча 23:21, 43:36.
После 30 минут 64:55 в пользу "Реала".
"Маккаби" сумел вырвать победу на последней минуте матча.
Самый результативный игрок матча новичок "Маккаби" Сабен Ли, набравший 19 очков.
Недавно восстановившийся после травмы защитник "Маккаби" Рокас Йокубайтис набрал 17 очков и сделал 7 передач.
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