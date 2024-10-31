НБА. Бронни Джеймс набрал первые очки. Первое поражение "Бостона"
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" разгромил "Лейкерс" 134:110. "Индиана" в овертайме одолела "Бостон" 135:132.
Шарлотт Хорнетс - Торонто Рэпторз 138:133
КЛивленд Кавальерз - Лос-Анджелес Лейкерс 134:110
"Кливленд" одержал пятую победу подряд и в этом сезоне еще не проигрывал.
Бронни Джеймс, уроженец Кливленда, в четвертой четверти набрал первые очки в матче регулярного чемпионата НБА.
Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс (26 + 6 подборов).
Индиана Пейсерз - Бостон Селтикс 135:132 (овертайм)
"Бостон" потерпел первое поражение в сезоне. В этом сезоне еще не проигрывали "Клиленд" и "Оклахома-Сити".
За 6 секунд до конца овертайма Паскаль Сиакам забросил победный трехочковый. Он в этом матче набрал 29 очков, сделал 11 подборов и 5 передач.
Филадельфия Сиксерз - Детройт Пистонз 95:105
Вашингтон Уизардс - Атланта Хоукс 133:120
Вторую половину матча хозяева выиграли 76:55.
Лидер "Атланты" Тре Янг сделал "дабл-дабл" (35 + 15 передач).
Майами Хит - Нью-Йорк Никс 107:116
Центровой "Нью-Йорка" Карл-Энтони Таунз сделал "дабл-дабл" (44 + 13 подборов).
Чикаго Булз - Орландо Мэджик 102:99
Мемфис Гриззлиз - Бруклин Нетс 106:119
Оклахома-Сити Тендер - Сан-Антонио Сперз 105:93
Голден Стэйт Уорриорз - Нью-Орлеан Пеликанз 104:89