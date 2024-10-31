x
31 октября 2024
|
последняя новость: 12:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 октября 2024
|
31 октября 2024
|
последняя новость: 12:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НБА. Бронни Джеймс набрал первые очки. Первое поражение "Бостона"

время публикации: 31 октября 2024 г., 12:07 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 12:07
НБА. Бронни Джеймс набрал первые очки. Первое поражение "Бостона"
AP Photo/Sue Ogrocki

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" разгромил "Лейкерс" 134:110. "Индиана" в овертайме одолела "Бостон" 135:132.

Шарлотт Хорнетс - Торонто Рэпторз 138:133

КЛивленд Кавальерз - Лос-Анджелес Лейкерс 134:110

"Кливленд" одержал пятую победу подряд и в этом сезоне еще не проигрывал.

Бронни Джеймс, уроженец Кливленда, в четвертой четверти набрал первые очки в матче регулярного чемпионата НБА.

Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс (26 + 6 подборов).

Индиана Пейсерз - Бостон Селтикс 135:132 (овертайм)

"Бостон" потерпел первое поражение в сезоне. В этом сезоне еще не проигрывали "Клиленд" и "Оклахома-Сити".

За 6 секунд до конца овертайма Паскаль Сиакам забросил победный трехочковый. Он в этом матче набрал 29 очков, сделал 11 подборов и 5 передач.

Филадельфия Сиксерз - Детройт Пистонз 95:105

Вашингтон Уизардс - Атланта Хоукс 133:120

Вторую половину матча хозяева выиграли 76:55.

Лидер "Атланты" Тре Янг сделал "дабл-дабл" (35 + 15 передач).

Майами Хит - Нью-Йорк Никс 107:116

Центровой "Нью-Йорка" Карл-Энтони Таунз сделал "дабл-дабл" (44 + 13 подборов).

Чикаго Булз - Орландо Мэджик 102:99

Мемфис Гриззлиз - Бруклин Нетс 106:119

Оклахома-Сити Тендер - Сан-Антонио Сперз 105:93

Голден Стэйт Уорриорз - Нью-Орлеан Пеликанз 104:89

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 октября 2024

НБА. "Дабл-дабл" Дени Авдии. "Портленд" победил в Лос-Анджелесе
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 октября 2024

Евролига. Лидируют "Барселона" и "Жальгирис"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 октября 2024

Еврокубок. Мотли набрал 30 очков. "Апоэль" разгромил черногорцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 октября 2024

Еврокубок. Харпер набрал 30 очков. "Апоэль" победил "Олимпию"