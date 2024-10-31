НБА. Бронни Джеймс набрал первые очки. Первое поражение "Бостона"

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" разгромил "Лейкерс" 134:110. "Индиана" в овертайме одолела "Бостон" 135:132.

Шарлотт Хорнетс - Торонто Рэпторз 138:133

КЛивленд Кавальерз - Лос-Анджелес Лейкерс 134:110

"Кливленд" одержал пятую победу подряд и в этом сезоне еще не проигрывал.

Бронни Джеймс, уроженец Кливленда, в четвертой четверти набрал первые очки в матче регулярного чемпионата НБА.

Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс (26 + 6 подборов).

Индиана Пейсерз - Бостон Селтикс 135:132 (овертайм)

"Бостон" потерпел первое поражение в сезоне. В этом сезоне еще не проигрывали "Клиленд" и "Оклахома-Сити".

За 6 секунд до конца овертайма Паскаль Сиакам забросил победный трехочковый. Он в этом матче набрал 29 очков, сделал 11 подборов и 5 передач.

Филадельфия Сиксерз - Детройт Пистонз 95:105

Вашингтон Уизардс - Атланта Хоукс 133:120

Вторую половину матча хозяева выиграли 76:55.

Лидер "Атланты" Тре Янг сделал "дабл-дабл" (35 + 15 передач).

Майами Хит - Нью-Йорк Никс 107:116

Центровой "Нью-Йорка" Карл-Энтони Таунз сделал "дабл-дабл" (44 + 13 подборов).

Чикаго Булз - Орландо Мэджик 102:99

Мемфис Гриззлиз - Бруклин Нетс 106:119

Оклахома-Сити Тендер - Сан-Антонио Сперз 105:93

Голден Стэйт Уорриорз - Нью-Орлеан Пеликанз 104:89