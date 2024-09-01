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Достижения Палмера и Эзе. "Челси" не смог победить в дерби. "Тоттенхэм" проиграл в Ньюкасле

время публикации: 01 сентября 2024 г., 18:30 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 18:30
"Челси" не смог обыграть "Кристал Пэлас" 1:1
AP Photo/Frank Augstein

Состоялись матчи третьего тура чемпионата Англии. "Челси" не смог обыграть "Кристал Пэлас" 1:1. "Тоттенхэм" на выезде проиграл "Ньюкаслу" 1:2.

Члси (Лондон) - Кристал Пэлас (Лондон) 1:1

На 25-й минуте Палмер ворвался в штрафную площадку "стекольщиков" и прострелил. Николас Джексон протолкнул мяч в пустые ворота. Это четвертая голевая передача Палмера в этом сезоне (в трех играх).

Второй тайм активнее начали гости. На 53-й минуте Эберечи Эзе ударом из полукруга перед штрафной сравнял счет 1:1. В 2024 году в матчах Премьер-лиги он забил пять голов ударами из-за пределов штрафной. По этому показателю в чемпионате Англии лидируют Эзе и Фил Фоден.

Ньюкасл - Тоттенхэм (Лондон) 2:1

"Тоттенхэм" становится домашней командой. Четыре из последних шести гостевых матчей "шпоры" проиграли.

В Ньюкасле "Тоттенхэм" подвела плохая реализация голевых моментов. Статистика точных ударов 6:3 в пользу лондонцев, по ударам - 20:9.

На 37-й минуте Келли прострелил. Харви Барнс в касание отправил мяч в дальний нижний угол 1:0.

На 56-й минуте Мэддисон пробил. Поуп мяч парировал. Джонсон прострелил. Дэниэл Берн отправил мяч в свои ворота 1:1.

На 78-й минуте Джейкоб Мерфи убежал от двух защитников, вышел один на один и сделал передачу мимо вратаря. Александр Исак отправил мяч в пустые ворота.

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