Футбол. Чемпионат Германии. "Лейпциг" прервал беспроигрышную серию "Байера"

В матче второго тура чемпионата Германии "Лейпциг" одержал волевую победу над "Байером" 3:2. "Фармацевты" по ходу матча вели в счете 2:0.

Прервалась 35-матчевая серия без поражений в Бундеслиге. в прошлом сезоне "Байер" не проиграл ни одного матча в чемпионате Германии.

"Байер": Коварж, Инкапиэ, Та, Тапсоба (Артур, 86), Виртц, Терье (Адли, 71), Гримальдо, Фримпонг (Телла, 77), Алеиш Гарсия, Джака, Бонифасе (Шик, 77).

"Лейпциг": Гулачи, Лукеба, Битшиабу, Клостерманн, Симонс, Шешко (Нуса, 67), Раум, Хенрихс (Вермерен, 89), Кампль (Баумгартнер, 89), Айдара (Зайвальд, 15), Опенда (Поульсен, 89).

В первые 15 минут Гулачи трижды выручил гостей. На 26-й минуте был удален наставник "Лейпцига" Марко Розе. Он высказывал претензии арбитру после падения Люка Опенды.

На 33-й минуте Опенда навесил. Шешко опередил защитника и головой пробил мимо ворот с близкого расстояния.

На 38-й минуте бывший защитник "Манчестер Сити" и "Селтика" Жереми Фримпонг ворвался в штрафную, обыграл защитника и катнул мяч в ближний угол 1:0. в течении пяти минут после гола Гулачи выручил гостей после опасных ударов Фримпонга и Гримальдо.

На 45-й минуте после изящной комбинации Алекс Гримальдо отправил мяч в сетку 2:0.

Гости сократили отставание на седьмой минуте, добавленной к первому тайму. Бывший защитник "Байера" и "Монако" Бенжамин Хенрихс навесил. Бывший полузащитник "Байера" и дортмундской "Боруссии" Кевин Кампль в падении нанес удар головой 1:2.

Во втором тайме два гола забил Люк Опенда.

На 52-й минуте гости забили. Гол отменен из-за офсайда у Шешко. На 57-й минуте Опенда вышел один на один 2:2. На 80-й минуте Опенда пробил метров с 25 точно в угол 2:3.