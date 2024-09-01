Этап юниорского Гран-при. Победил японец. Израильский фигурист занял пятое место

Победителем этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Риге, стал японец Сена Такахаси, который был лучшим в короткой и произвольной программах.

Результат - 229.66 балла.

На втором месте кореец Ли Джэгын (220.26).

На третьем месте японец Сунсуке Накамура (212.23).

Израильтянин Никита Шейко, бывший вторым после короткой программы, занял пятое место (193.48). В произвольной программе он был восьмым.

Украинец Егор Курцев занял девятое место (168.66).