Этап юниорского Гран-при. Победил японец. Израильский фигурист занял пятое место
время публикации: 01 сентября 2024 г., 09:25 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 09:25
Победителем этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Риге, стал японец Сена Такахаси, который был лучшим в короткой и произвольной программах.
Результат - 229.66 балла.
На втором месте кореец Ли Джэгын (220.26).
На третьем месте японец Сунсуке Накамура (212.23).
Израильтянин Никита Шейко, бывший вторым после короткой программы, занял пятое место (193.48). В произвольной программе он был восьмым.
Украинец Егор Курцев занял девятое место (168.66).
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