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Этап юниорского Гран-при. Победил японец. Израильский фигурист занял пятое место

время публикации: 01 сентября 2024 г., 09:25 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 09:25
Этап юниорского Гран-при. Победил японец. Израильский фигурист занял пятое место
AP Photo/Chuck Burton

Победителем этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Риге, стал японец Сена Такахаси, который был лучшим в короткой и произвольной программах.

Результат - 229.66 балла.

На втором месте кореец Ли Джэгын (220.26).

На третьем месте японец Сунсуке Накамура (212.23).

Израильтянин Никита Шейко, бывший вторым после короткой программы, занял пятое место (193.48). В произвольной программе он был восьмым.

Украинец Егор Курцев занял девятое место (168.66).

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