Чемпионат Англии. Хет-трик Холлана. "Манчестер Сити" победил в Лондоне

В матче третьего тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" в гостях обыграл "Вест Хэм" 3:1. Все голы в ворота "молотобойцев" забил Эрлинг Холанн.

"Горожане" лидируют, одержав три победы. По итогам тура их может догнать "Ливерпуль".

"Вест Хэм":Ареоля (Фабианьски, 46), Эмерсон (Цоуфал, 71), Килмен, Мавропанос, Уан-Биссака, Альварес (Соучек, 77), Родригес, Кудус, Лукас Пакета, Боуэн (Саммервилл, 86), Антонио (Фюллькруг, 71).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Гвардиол (Уокер, 88), Рубен Диаш, Аканджи, Льюис, Ковачич, Грилиш (Матеуш Нунеш, 72), де Брюйне (Аке, 88), Бернарду Силва, Доку (Гюндоган, 68), Холанд.

У гостей подавляющее преимущество (71% владения мячом, 17:9 по ударам, 7:3 по точным ударам).

На 10-й минуте Бернарду Силва перехватил мяч на чужой половине поля и вывел Эрлинга Холанна один на один 0:1.На 13-й минуте Де Брейне закинул мяч в штрафную. Грилиш в борьбе с двумя защитниками пробил. Мяч от защитника ушел на угловой. Через минуту де Брейне с угла поля едва не закрутил мяч в ворота.

На 18-й минуте мяч после удара де Брейне попал в штангу.

Через минуту хозяева отыгрались. Боуэн промчался по флангу и прострелил. Рубен Диаш срезал мяч в свои ворота 1:1.

На 30-й минуте Холанн метров с 15 вколотил мяч в сетку 1:2.

На 53-й минуте лондонцы едва не отыгрались. Мяч после удара Кудуса попал в штангу.

На 83-й минуте Эрлинг Холанн вышел один на один 1:3. В первых трех турах норвежец дважды делал "хет-трики".