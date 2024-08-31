"Бейтар" проиграл новичку. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
время публикации: 31 августа 2024 г., 22:44 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 22:44
Состоялись матчи второго тура чемпионата Израиля по футболу. По две победы одержали "Маккаби" (Хайфа) и "Маккаби Бней Райна".
Апоэль (Хайфа) - Маккаби Бней Райна 1:3
На 57-й минуте хозяева поля вели в счете.
На 70-й минуте (при счете 1:1) "Апоэль" остался в меньшинстве. Удален Бар Лин.
Ашдод - Ирони (Киобят-Шмона) 2:1
Апоэль (Иерусалим) - Апоэль (Хадера) 1:1
Ирони (Тверия) - Бейтар (Иерусалим) 1:0
"Ирони" одержал первую в истории победу в элитном дивизионе.
Победный гол на третьей минуте компенсированного времени забил украинский нападающий Станислав Биленький.
Маккаби (Нетания) - Маккаби (Хайфа) 0:2
Ссылки по теме