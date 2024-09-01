Чемпионат Австрии. Голкипер сравнял счет в компенсированное время

В матче пятого тура Лиги 2 (второй дивизион австрийского футбола) "Лиферинг" сыграл вничью 2:2 с "Штурм Грац 2".

На 78-й минуте хозяева (Лиферинг) вел в счете 2:0. Голв забили арендованный у "Зальцбурга" Лука Рейшль и Сумайла Диабате.

На 78-й минуте Петер Кидль сократил отставание.

На 4-й минуте компенсированного времени после подачи углового голкипер "Штурма" Маттео Биньетти (бывший голкипер молодежного состава "Айнтрахта" (Франкфурт)) сравнял счет. После его удара головой мяч попал в перекладину и отскочил в сетку 2:2.

Видео вратарского гола опубликовано в YouTube.