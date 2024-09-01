Удаление вратаря. Первый гол Ромелу Лукаку. Результаты матчей чемпионата Италии

Состоялись матчи третьего тура чемпионата Италии. "Лацио" сыграл вничью с "Миланом" 2:2. "Наполи" одержал волевую победу над "Пармой" 2:1, забив два гола в компенсированное время.

Болонья - Эмполи 1:1

Счет 1:1 был уже на третьей минуте матча.

Лечче - Кальяри 1:0

После двух поражений "Лечче" одержал первую победу.

Победный гол на 26-й минуте забил бывший форвард "Црвены Звезды" Никола Крстович.

Лацио (Рим) - Милан 2:2

В первом тайме значительно лучше был "Милан". Значительную часть второго тайма намного лучше играли римляне.

Хозяева могли открыть счет на второй минуте. Диа послал мяч мимо вратаря. Павлович в подкате вынес мяч.

На 8-й минуте после подачи углового Страхиня Павлович (31 июля перешел из "Зальцбурга") открыл счет 0:1.

"Орлы" сравняли счет на 62-й минуте. Арендованный у "Арсенала" Нуну Тавареш прострелил. Бывший форвард "Нью-Йорк Сити" и "Жироны" Валентин Кастельянос слету отправил мяч в сетку 1:1.

Через 4 минуты римляне вышли вперед. Нуну Тавареш обменялся передачами с партнером, промчался по флангу, сместился в штрафную и прострелил. . Арендованный у "Салернитаны" Булайе Диа отправил мяч в пустые ворота 2:1.

На 72-й минуте после скоростной изящной атаки Рафаэль Леау сравнял счет 2:2.

Наполи - Парма 2:1

На 19--й минуте 20-летний Анж-Йоан Бонни реализовал пенальти 0:1.

На 75-й минуте был удален вратарь гостей Сион Сузуки. Вторую желтую карточку он получил за грубую игру вне штрафной площадки. Лимит замен был исчерпан. Место в воротах "Пармы" занял капитан команды защитник Энрико Дельпрато. Уже как вратарь он получил желтую карточку (на 88-й минуте).

Ромелу Лукаку, 29 августа перешедший из "Челси", сыграл первый матч за неаполитанцев. Он вышел на замену на 62-й минуте и сравнял счет на второй минуте компенсированного времени. Он получил мяч в штрафной и с разворота пробил в дальний угол 1:1.

Через 4 минуты Давид Нереш навесил. Франк Замбо Ангисса ударом головой забил победный гол 2:1.