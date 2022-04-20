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NEWSru.co.il :: Спорт20 апреля 2022 г., 10:41

Российские теннисисты не выступят на Уимблдоне

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Российские теннисисты не выступят на Уимблдоне

Российские теннисисты не будут допущены к участию в Уимблдоне, сообщает Reuters.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) не допустит россиян. Решение принято в связи с нападением России на Украину.

Сборные России и Беларуси отстранены от участия в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг, но российские и белорусские теннисисты не отстранены от участия в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации.


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