Российские теннисисты не выступят на Уимблдоне
Российские теннисисты не будут допущены к участию в Уимблдоне, сообщает Reuters.
Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) не допустит россиян. Решение принято в связи с нападением России на Украину.
Сборные России и Беларуси отстранены от участия в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг, но российские и белорусские теннисисты не отстранены от участия в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации.
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Ига Швентек установила рекорд, победив в финале турнира в Майами
Ига Швентек установила рекорд, победив в финале турнира в Майами