Теннис. Победителем турнира в Монте-Карло стал Стефанос Циципас
Победителем теннисного турнира серии Masters, который проходил в Монте-Карло, стал Стефанос Циципас.
В финале грек победил испанского теннисиста Алехандро Давидовича-Фокину 6:3, 7:6.
Финал продолжался 97 минут.
Стефанос Циципас стал четвертым теннисистом, который выиграл турнир в Монте-Карло два года подряд. Ранее это удавалось Рафаэлю Надалю, Хуану Карлосу Ферреро и Томасу Мустеру.
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