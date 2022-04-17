Иерусалим:
15 - 30°
Тель-Авив:
13 - 30°
Эйлат:
21 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт17 апреля 2022 г., 18:26

Теннис. Победителем турнира в Монте-Карло стал Стефанос Циципас

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Теннис. Победителем турнира в Монте-Карло стал Стефанос Циципас

Победителем теннисного турнира серии Masters, который проходил в Монте-Карло, стал Стефанос Циципас.

В финале грек победил испанского теннисиста Алехандро Давидовича-Фокину 6:3, 7:6.

Финал продолжался 97 минут.

Стефанос Циципас стал четвертым теннисистом, который выиграл турнир в Монте-Карло два года подряд. Ранее это удавалось Рафаэлю Надалю, Хуану Карлосу Ферреро и Томасу Мустеру.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 апреля 2022
Кубок Билли Джин Кинг. Сборная Израиля не сумела подняться в группу 2А
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 апреля 2022
Турнир в Корее. Миша Зильберман в четвертьфинале проиграл бадминтонисту из Малайзии
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 апреля 2022
Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки проиграли сборной Литвы и заняли второе место в группе
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 апреля 2022
Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки победили сборную Финляндии

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:08 Чемпионат Германии. "Бавария" разгромила аутсайдера
18:44 Художественная гимнастика. Результаты этапа Кубка мира в Ташкенте
18:26 Теннис. Победителем турнира в Монте-Карло стал Стефанос Циципас
12:16 Бокс. В объединительном бою Эррол Спенс разделался с кубинцем
10:41 Умер трехкратный олимпийский чемпион
10:24 Чемпионат мира по хоккею. Израильские юниоры победили сборную Турции
10:10 Художественная гимнастика. Результаты Кубка мира в Ташкенте
09:56 Умер немецкий футболист, олимпийский призер
09:40 Гандбол. Израильтяне проиграли венграм и не вышли в финальную часть чемпионата мира
09:14 Плэй-офф НБА. Победы "Филадельфии" и "Голден Стэйт"
Загрузка...