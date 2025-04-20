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ПСЖ побеждает. "Монако" теряет очки. Результаты матчей чемпионата Франции

Футбол
время публикации: 20 апреля 2025 г., 11:29 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 11:29
ПСЖ побеждает. "Монако" теряет очки. Результаты матчей чемпионата Франции
AP Photo/Aurelien Morissard

Состоялись матчи тридцатого тура чемпионата Франции."Марсель" оттеснил "Монако" на третье место.

ПСЖ - Гавр 2:1

ПСЖ уже стал чемпионом и доигрывает сезон в Лиге 1 спокойно.

Монако - Страсбур 0:0

"Страсбур" не проигрывает в 10 играх подряд и поднялся на пятое место.

Марсель - Монпелье 5:1

Марсельцы поднялись на второе место.

"Монпелье" проиграл в 11-м матче подряд и уже почти вылетел во вторую лигу.

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