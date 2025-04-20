ПСЖ побеждает. "Монако" теряет очки. Результаты матчей чемпионата Франции
время публикации: 20 апреля 2025 г., 11:29 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 11:29
Состоялись матчи тридцатого тура чемпионата Франции."Марсель" оттеснил "Монако" на третье место.
ПСЖ - Гавр 2:1
ПСЖ уже стал чемпионом и доигрывает сезон в Лиге 1 спокойно.
Монако - Страсбур 0:0
"Страсбур" не проигрывает в 10 играх подряд и поднялся на пятое место.
Марсель - Монпелье 5:1
Марсельцы поднялись на второе место.
"Монпелье" проиграл в 11-м матче подряд и уже почти вылетел во вторую лигу.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 апреля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 апреля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 апреля 2025