ПСЖ побеждает. "Монако" теряет очки. Результаты матчей чемпионата Франции

Состоялись матчи тридцатого тура чемпионата Франции."Марсель" оттеснил "Монако" на третье место.

ПСЖ - Гавр 2:1

ПСЖ уже стал чемпионом и доигрывает сезон в Лиге 1 спокойно.

Монако - Страсбур 0:0

"Страсбур" не проигрывает в 10 играх подряд и поднялся на пятое место.

Марсель - Монпелье 5:1

Марсельцы поднялись на второе место.

"Монпелье" проиграл в 11-м матче подряд и уже почти вылетел во вторую лигу.