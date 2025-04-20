"Манчестер Сити" победил в Ливерпуле. Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи тридцать третьего тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" в гостях обыграл "Эвертон" 2:0.

Брентфорд - Брайтон энд Хоув 4:2

"Чайки" не смогли победить в пятом матче подряд и опустились на 10-е место.

"Брентфорд" впервые победил "Брайтон" в матче чемпионата впервые с октября 2022 года.

Кристал Пэлас (Лондон) - Борнмут 0:0

Эвертон (Ливерпуль) - Манчестер Сити 0:2

Хозяева могли победить. Но Ортега совершил два сэйва. Мяч попадал в штангу. В конце матча "горожане" взяли свое.

На 84-й минуте отличился Нико О`Рейлли. Он забил во втором матче подряд. На второй минуте компенсированного времени отличился Матео Ковачич.

"Манчестер Сити" поднялся на четвертое место.

Вест Хэм (Лондон) - Саутгемптон 1:1

"Саутгемптон" не выигрывает уже 9 игр и является основным претендентом на вылет.

Астон Вилла (Бирмингем) - Ньюкасл 4:1

С 64-й по 75-ю минуту хозяева забили 3 гола.

"Астон Вилла" победила в последних шести домашних матчах, забивая при этом не менее двух голов за игру.