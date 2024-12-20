Гол Хаймана. Достижение Драйзайтля. Волевая победа "Эдмонтона"
время публикации: 20 декабря 2024 г., 11:41 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 11:41
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Эдмонтон Ойлерз" в овертайме победил "Бостон Брюинз" 3:2.
После первого периода "Бостон" вел в счете 2:0.
"Нефтяники" в третий раз в 2024 году выигрывают матч, в котором проигрывали после второго периода.
Леон Драйзайтль сделал 3 результативные передачи и набрал 900 очков в матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман забросил гол и сделал голевую передачу. Он набрал очки в седьмом матче подряд и набрал не менее двух очков во второй игре подряд.
Победный гол забросил Матиас Экхольм. Он забросил в овертайме впервые с ноября 2018 года.
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