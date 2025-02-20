Чемпионат Англии. Салах установил клубный рекорд. "Ливерпуль " не смог победить в Бирмингеме

В перенесенном матче двадцать девятого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" в гостях сыграл вничью с "Астон Виллой" 2:2.

"Красные" лидируют, на 8 очков опережая "Арсенал".

Астон Вилла": Мартинес, Гарсия (Кэш 67), Дисаси, Мингс, Динь (Маатсен 78), Макгинн (Богарде 86), Тилеманс, Асенсио (Мален 67), Роджерс, Рашфорд (Рэмзи 67), Уоткинс.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Брэдли 66 (Куанса 89)), Конате, ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер (Диас 86), Салах, Собослай, Джонс, Диогу Жота (Нуньес 66).

На 29-й минуте грубая ошибка обороны хозяев привела к голу. Андрес Гарсия сделал передачу в штрафную. Жота мяч перехватил и сделал пас. Мохамед Саплах открыл счет 0:1. Это 15-й гол египтянина в выездных матчах чемпионата в этом сезоне. Клубный рекорд, утверждает официальный сайт "Ливерпуля".

На 38-й минуте навес со штрафного. Несколько попыток ударов головой и рикошетов. Юри Тилеманс нанес удар слету и сравнял счет 1:1.

Через минуту Жота вышел один на один, но пробил неточно.

На последних секундах первого тайма Динь прострелил. Олли Уоткинс отправил мяч в дальний угол 2:1.

На 50-й минуте Алиссон далеко вышел из ворот. Рэшфорд пробил мимо него. Вратаря подстраховал Конате и вынес мяч.

На 61-й минуте мяч после удара Жоты издали попал в перекладину. Через минуту "Ливерпуль" проводит быструю атаку. Салах делает передачу. Александр-Арнольд с линии штрафной нанес удар в дальний нижний угол 2:2.

На 69-й минуте Собослаи сделал передачу. Дарвин Нуньес метров с 5 пробил выше ворот. На 74-й минуте Нуньес отобрал мяч у защитника и вышел один на один. Мартинес превосходно сыграл на выходе и выбил мяч у нападающего.