Хет-трик Мбаппе. "Реал" победил "Манчестер Сити"

"Реал" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, победив в ответном матче "Манчестер Сити" 3:1.

В первой игре "королевский клуб" победил 3:2.

"Реал": Куртуа, Вальверде (Алаба 90), Асенсио, Рюдигер, Менди, Себальйос (Камавинга 78), Чуамени (Модрич 83), Беллингем, Родриго, Мбаппе (Диас 78), Винисиус (Эндирк 90).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Хусанов, Стоунз (Аке 8), Диаш, Гвардиол, Гюндоган (Ковачич 77), Нико, Фоден (Макети 77), Силва, Савио, Мармуш.

На 4-й минуте Рауль Асенсио сделал длинный пас вперед. Килиан Мбаппе в борьбе с двумя защитниками перебросил мяч через вратаря 1:0. На 29-й минуте Килиан убежал от опекунов. Эдерсон парировал мяч после его удара.

На 33-й минуте Мбаппе обыграл несколько защитников и отправил мяч в сетку 2:0.

На 57-й минуте Вальверде прострелил. Мбаппе бил с близкого расстояния. Эдерсон выручил. На 61-й минуте Мбаппе пробил с линии штрафной в дальний нижний угол 3:0.

На 76-й минуте гости нанесли первый точный удар. На первой минуте компенсированного времени Омар Мармуш нанес удар со штрафного. Мяч попал в перекладину. Нико Гонсалес добил мяч в пустые ворота 3:1.