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Лига чемпионов. "Реал" победил "Манчестер сити". Сенсационный вылет "Ювентуса"

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 20 февраля 2025 г., 07:20 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 07:20
Лига чемпионов. "Реал" победил "Манчестер сити". Сенсационный вылет "Ювентуса"
AP Photo/Manu Fernandez

В 1/8 финала Лиги чемпионов вышли "Боруссия" (Дортмунд), ПСЖ, ПСВ и "Реал" (Мадрид).

Боруссия (Дортмунд, Германия) - Спортинг (Лиссабон, Португалия) 0:0 (первый матч 3:0)

ПСЖ (Франция) - Брест (Франция) 7:0 (3:0)

Голы забили Нуну Мендеш, Витинья, Хвича Кварацхелия, Бредли Баркола, 19-летний Дезире Дуэ, Гонсалу Рамуш, 18-летний Сенни Маюлу.

ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - Ювентус (Турин, Италия) 3:1 (дополнительное время) (основное время 2:1) (первый матч 1:2)

Реал (Мадрид, Испания) - Манчестер Сити (Англия) 3:1 (3:2)

Три гола забил Килиан Мбаппе.

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