Лига чемпионов. Сенсационное поражение "Ювентуса" в Нидерландах

ПСВ вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, победив в дополнительное время ответного матча "Ювентус" 3:1.

В первой игре победили туринцы 2:1.

В первой стадии плэй-офф Лиги чемпионов вылетели три итальянских клуба. Причем "Милан", "Ювентус" и "Аталанта" считались фаворитами пар.

Впервые с 2006 года в 1/8 финала Лиги чемпионов вышли две команды из Нидерландов.

ПСВ: Бенитес, Ледесма (Маласия 78), Фламинго, Боскальи (Обиспо 106), Жуниор, Верман (Нагало 115), Схаутен (Тил 72), Сайбари, Перишич (Бакайоко 85), Ланг (Дриуеш 115), де Йонг.

"Ювентус": Ди Грегорио, Веа, Гатти, Вейга (Камбьясо 12 - Мбангула 91), Келли, Коопмейнерс (Савона 77), Локателли (Тюрам 77), Консейсау (Йылдыз 77), Маккенни, Гонсалес, Коло Муани (Влахович 90).

У хозяев значительное преимущество (59% владения мячом, 25:15 по ударам, 10:4 по точным ударам, 6:5 по угловым).

На 11-й минуте получил травму полузащитник "Ювентуса" Ренату Вейга.

Первый опасный момент был создан на 31-й минуте. Бенитес парировал мяч после удара Камбьясо. На 35-й минуте Коопмейнерс направил мяч в штрафную. Коло Муани нанес удар в дальний угол. Немного неточно.

Хозяева первый опасный момент создали на 50-й минуте. Ноа Ланг нанес удар метров с 10. Мяч попал в сетку с внешней стороны.

На 52-й минуте Бенитес парировал мяч после опасного удара Коло Муани.

На 53-й минуте хозяева провели скоростную атаку. Ноа Ланг промчался по флангу, сместился в центр и сделал передачу в штрафную. Иван Перишич отправил мяч в дальний нижний угол 1:0. Через 3 минуты Ноа Ланг совершил сольный проход и пробил метров с 12. Немного неточно.

На 63-й минуте после навеса со штрафного защитники вынесли мяч. Тимоти Веа слету пробил метров с 20 1:1.

На 74-й минуте Исмаэль Сайбари вывел хозяев вперед 2:1 и сравнял счет по сумме двух матчей.

На 88-й минуте Ноа Ланг обыграл Веа и нанес удар в ближний угол. Вратарь с большим трудом отразил мяч.

На 93-й минуте Сайбари пробил метров с 8. Ди Григорио мяч парировал. На 98-й минуте после навеса со штрафного Райан Фламинго забил гол, выведший ПСВ в следующий раунд.

На 105-й минуте Мбангула нанес удар головой метров с 8. Бенитес мяч отбил.

На последних секундах первого тайма дополнительного времени мяч после удара Влаховича попал в штангу.

На 120-й минуте Сайбари направил мяч в штрафную. Тиль нанес удар в дальний угол. Вратарь парировал мяч.