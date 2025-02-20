Чемпионат мира по хоккею. Пропалестинские активисты пытались сорвать матч сборной Израиля
время публикации: 20 февраля 2025 г., 13:56 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 13:59
В Сараево завершился женский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3В.
Сборная Израиля заняла второе место и осталась в этом дивизионе.
17 февраля перед и во время матча, в котором израильтянки разгромили сборную Боснии и Герцеговины 6:1, пропалестинские активисты проводили акции протеста, сообщает "Исраэль а-Йом".
Зрители освистывали гимн Израиля.
Матч начался с опозданием почти на два часа из-за технических проблем.
Глава израильской делегации Михаэль Горовиц сказал, что проведение турнира в мусульманской стране создало определенные сложности. " Однако мы гордимся нашими игроками, которые продемонстрировали профессионализм, спортивное мастерство и достойную восхищения зрелость на пртяжении всего чемпионата".
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