Чемпионат мира по хоккею. Пропалестинские активисты пытались сорвать матч сборной Израиля

В Сараево завершился женский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3В.

Сборная Израиля заняла второе место и осталась в этом дивизионе.

17 февраля перед и во время матча, в котором израильтянки разгромили сборную Боснии и Герцеговины 6:1, пропалестинские активисты проводили акции протеста, сообщает "Исраэль а-Йом".

Зрители освистывали гимн Израиля.

Матч начался с опозданием почти на два часа из-за технических проблем.

Глава израильской делегации Михаэль Горовиц сказал, что проведение турнира в мусульманской стране создало определенные сложности. " Однако мы гордимся нашими игроками, которые продемонстрировали профессионализм, спортивное мастерство и достойную восхищения зрелость на пртяжении всего чемпионата".