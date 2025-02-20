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Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки заняли второе место в дивизионе 3В

Хоккей
время публикации: 20 февраля 2025 г., 07:46 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 07:53
Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки заняли второе место в дивизионе 3В
AP Photo/Aaron Favila

В Сараево завершился женский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3В.

В дивизион 3А вернулась сборная Болгарии, вылетевшая из него год назад. Болгарки набрали 10 очков.

Израильтянки набрали 8 очков и заняли второе место.

Сборная Израиля в двух последних матчах разгромила сборные Боснии и Герцеговины 6:1 и Сингапура 6:2.

Лучшим бомбардиром турнира стала Мария Руневска (Болгария), набравшая 11 (5 + 6 очков).

Второе место заняла израильтянка Лиор Лешем 10 (6 + 4) очков, третье - израильтянка Пнина Басов 10 (3 + 7) очков.

Лучшим вратарем турнира признана голкипер сборной Израиля Яэль Фатиев. Лучший защитник - Александра-Ольга Сеппар (Эстония), нападающий - Мария Руневска (Болгария).

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