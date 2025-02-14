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Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки проиграли сборной Болгарии

Хоккей
время публикации: 14 февраля 2025 г., 09:57 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 10:04
Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки проиграли сборной Болгарии
AP Photo/Aaron Favila

В Боснии и Герцеговине начался женский чемпинат мира по хоккею в дивизионе 3В.

В нем принимают участие сборные Болгарии, Эстонии, Израиля, Боснии и Герцеговины, Сингапура.

В первом матче израильтянки проиграли сборной Болгарии (болгарки по итогам прошлого чемпионата вылетели из дивизиона 3А) 2:5.

Две шайбы в ворота сборной Израиля забила Стефани Стоянова.

В составе сборной Израиля отличились 19-летняя Пнина Басов и Лиор Лешем.

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