Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки проиграли сборной Болгарии
время публикации: 14 февраля 2025 г., 09:57 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 10:04
В Боснии и Герцеговине начался женский чемпинат мира по хоккею в дивизионе 3В.
В нем принимают участие сборные Болгарии, Эстонии, Израиля, Боснии и Герцеговины, Сингапура.
В первом матче израильтянки проиграли сборной Болгарии (болгарки по итогам прошлого чемпионата вылетели из дивизиона 3А) 2:5.
Две шайбы в ворота сборной Израиля забила Стефани Стоянова.
В составе сборной Израиля отличились 19-летняя Пнина Басов и Лиор Лешем.
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