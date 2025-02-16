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Кубок четырех наций. Американцы обыграли сборную Канады

Хоккей
время публикации: 16 февраля 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 08:22
Кубок четырех наций. Американцы обыграли сборную Канады
AP Photo/Melissa Majchrzak

Состоялись матчи второго тура хоккейного Кубка четырех наций. Американцы победили сборную Канады 3:1.

Швеция - Финляндия 3:4 (овертайм)

Шведы вели в счете 1:0 и 3:2.

Победный гол на 62-й минуте забросил Микаэль Гранлунд (Даллас).

Канада - США 1:3

В первые секунды матча произошла драка, по итогам которой были удалены 6 игроков.

Коннор Макдэвид вывел канадцев вперед на 6-й минуте. Голевую передачу сделал голкипер Джордан Биннингтон (Сент-Луис).

Две шайбы забросил Джейк Гюнтцель (Тампа).

По броскам 26:22 в пользу канадцев.

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