Кубок четырех наций. Американцы обыграли сборную Канады
время публикации: 16 февраля 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 08:22
Состоялись матчи второго тура хоккейного Кубка четырех наций. Американцы победили сборную Канады 3:1.
Швеция - Финляндия 3:4 (овертайм)
Шведы вели в счете 1:0 и 3:2.
Победный гол на 62-й минуте забросил Микаэль Гранлунд (Даллас).
Канада - США 1:3
В первые секунды матча произошла драка, по итогам которой были удалены 6 игроков.
Коннор Макдэвид вывел канадцев вперед на 6-й минуте. Голевую передачу сделал голкипер Джордан Биннингтон (Сент-Луис).
Две шайбы забросил Джейк Гюнтцель (Тампа).
По броскам 26:22 в пользу канадцев.
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