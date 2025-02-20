x
20 февраля 2025
|
последняя новость: 23:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 февраля 2025
|
20 февраля 2025
|
последняя новость: 23:05
20 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Результаты матчей Лиги конференций

Футбол
время публикации: 20 февраля 2025 г., 22:33 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 22:33
Бетис - Гент
AP Photo/Jose Breton

В 1/8 финала Лиги конференций вышли "Бетис", "Копенгаген", "Пафос" и "Борац".

Бетис (Севилья, Испания) - Гент (Бельгия) 0:1 (первый матч 3:0)

Израильский полузащитник Омри Гандельман остался у "Гента" в запасе.

Хайденхайм (Германия) - Копенгаген (Дания) 1:3 (дополнительное время) (основное время 1:2) (первый матч 2:1)

Пафос (Кипр) - Омония (Никосия, Кипр) 2:1 (1:1)

Олимпия (Любляна, Словения) - Борац (Баня Лука, Босния и Герцеговина) 0:0 (0:1)

На 7-й минуте словенцы не реализовали пенальти. Не забил бывший форвард "Валенсии" Алекс Бланко.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 февраля 2025

Лига Европы. Вылет "Порту", "Галатасарая" и ПАОКа
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 февраля 2025

Бывшего главу испанского футбола оштрафовали за поцелуй футболистки
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 февраля 2025

Чемпионат Англии. Салах установил клубный рекорд. "Ливерпуль " не смог победить в Бирмингеме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 февраля 2025

Лига чемпионов. Лионель Месси забил. "Интер Майами" победил