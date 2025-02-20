Результаты матчей Лиги конференций

В 1/8 финала Лиги конференций вышли "Бетис", "Копенгаген", "Пафос" и "Борац".

Бетис (Севилья, Испания) - Гент (Бельгия) 0:1 (первый матч 3:0)

Израильский полузащитник Омри Гандельман остался у "Гента" в запасе.

Хайденхайм (Германия) - Копенгаген (Дания) 1:3 (дополнительное время) (основное время 1:2) (первый матч 2:1)

Пафос (Кипр) - Омония (Никосия, Кипр) 2:1 (1:1)

Олимпия (Любляна, Словения) - Борац (Баня Лука, Босния и Герцеговина) 0:0 (0:1)

На 7-й минуте словенцы не реализовали пенальти. Не забил бывший форвард "Валенсии" Алекс Бланко.