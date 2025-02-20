Бывшего главу испанского футбола оштрафовали за поцелуй футболистки

Суд принял решение по делу бывшего главы Королевской испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса, сообщают испанские СМИ.

Он признан виновным в сексуальном насилии (насильственном поцелуе) футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

18 месяцев чиновник будет выплачивать 20 евро штрафа каждый день. Ему запрещено приближаться к Дженнифер Эрмосо ближе чем на 200 метров.

Прокуратура требовала для Луиса Рубиалеса 2.5 года тюремного заключения.

После победы сборной Испании в финале женского чемпионата мира Рубиалес поцеловал Эрмосо. Позже футболистка подала на него в суд.

ФИФА отстранила Рубиалеса от любой футбольной деятельности на три года.