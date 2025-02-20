Бывшего главу испанского футбола оштрафовали за поцелуй футболистки
время публикации: 20 февраля 2025 г., 18:48 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 18:48
Суд принял решение по делу бывшего главы Королевской испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса, сообщают испанские СМИ.
Он признан виновным в сексуальном насилии (насильственном поцелуе) футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо.
18 месяцев чиновник будет выплачивать 20 евро штрафа каждый день. Ему запрещено приближаться к Дженнифер Эрмосо ближе чем на 200 метров.
Прокуратура требовала для Луиса Рубиалеса 2.5 года тюремного заключения.
После победы сборной Испании в финале женского чемпионата мира Рубиалес поцеловал Эрмосо. Позже футболистка подала на него в суд.
ФИФА отстранила Рубиалеса от любой футбольной деятельности на три года.
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