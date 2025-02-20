Лига Европы. Вылет "Порту", "Галатасарая" и ПАОКа
время публикации: 20 февраля 2025 г., 22:12 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 22:12
В 1/8 финала Лиги Европы вышли "Рома", АЗ и "Стяуа".
Рома (Италия) - Порту (Португалия) 3:2 (первый матч 1:1)
Два мяча в ворота португальцев забил Паоло Дибала.
На 51-й минуте при счете 2:1 гости остались в меньшинстве. Удален Стивен Эуштакиу.
Галатасарай (Стамбул, Турция) - АЗ (Алкмаар, Нидерланды) 2:2 (1:4)
На 56-й минуте счет был 2:0 в пользу голландцев.
Стяуа (Бухарест, Румяния) - ПАОК (Салоники, Греция) 2:0 (2:1)
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