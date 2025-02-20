Лига Европы. Вылет "Порту", "Галатасарая" и ПАОКа

В 1/8 финала Лиги Европы вышли "Рома", АЗ и "Стяуа".

Рома (Италия) - Порту (Португалия) 3:2 (первый матч 1:1)

Два мяча в ворота португальцев забил Паоло Дибала.

На 51-й минуте при счете 2:1 гости остались в меньшинстве. Удален Стивен Эуштакиу.

Галатасарай (Стамбул, Турция) - АЗ (Алкмаар, Нидерланды) 2:2 (1:4)

На 56-й минуте счет был 2:0 в пользу голландцев.

Стяуа (Бухарест, Румяния) - ПАОК (Салоники, Греция) 2:0 (2:1)