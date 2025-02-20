x
20 февраля 2025
|
последняя новость: 23:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 февраля 2025
|
20 февраля 2025
|
последняя новость: 23:05
20 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лига Европы. Вылет "Порту", "Галатасарая" и ПАОКа

Футбол
время публикации: 20 февраля 2025 г., 22:12 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 22:12
Лига Европы. Вылет "Порту", "Галатасарая" и ПАОКа
AP Photo/Gregorio Borgia

В 1/8 финала Лиги Европы вышли "Рома", АЗ и "Стяуа".

Рома (Италия) - Порту (Португалия) 3:2 (первый матч 1:1)

Два мяча в ворота португальцев забил Паоло Дибала.

На 51-й минуте при счете 2:1 гости остались в меньшинстве. Удален Стивен Эуштакиу.

Галатасарай (Стамбул, Турция) - АЗ (Алкмаар, Нидерланды) 2:2 (1:4)

На 56-й минуте счет был 2:0 в пользу голландцев.

Стяуа (Бухарест, Румяния) - ПАОК (Салоники, Греция) 2:0 (2:1)

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 февраля 2025

Бывшего главу испанского футбола оштрафовали за поцелуй футболистки
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 февраля 2025

Чемпионат Англии. Салах установил клубный рекорд. "Ливерпуль " не смог победить в Бирмингеме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 февраля 2025

Лига чемпионов. Лионель Месси забил. "Интер Майами" победил
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 февраля 2025

Лига чемпионов. Сенсационное поражение "Ювентуса" в Нидерландах