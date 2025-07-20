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Спорт

Бывший капитан "Виннипег Джетс" Блэйк Уилер объявил о завершении карьеры

Знаменитые спортсмены
Хоккей
НХЛ
время публикации: 20 июля 2025 г., 13:21 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 13:21
Бывший капитан "Виннипег Джетс" Блэйк Уилер объявил о завершении карьеры
AP Photo/Frank Franklin II, File

38-летний Блэйк Уилер, бывший капитан "Виннипеег Джетс", бъявил о завершении карьеры.

Он провел в НХЛ 16 сезонов.

Блэйк Уилер выступал за "Бостон Брюинз", "Виннипег Джктс", "Нью-Йорк Рейнджерс".

В 1172 матчах регулярных чемпионатов НХЛ он набрал 943 (321 + 622) очка, в 66 матчах Кубка Стэнли - 45 (10 + 35).

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