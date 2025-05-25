Шведы завоевали бронзовые медали чемпионата мира по хоккею

Сборная Швеции во второй раз подряд стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею.

В матче за третье место шведы разгромили датчан 6:2.

По броскам 37:18 в пользу шведов.

Турнир проходит в Швеции и Дании.

На 26-й минуте счет был 0:0. После второго периода шведы вели в счете 3:0.

По две шайбы забросили шведы Микаэль Бэклунд (Калгари Флэймз) и Маркус Йоханссон (Миннесота Уайлд).