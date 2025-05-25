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Спорт

Шведы завоевали бронзовые медали чемпионата мира по хоккею

Хоккей
время публикации: 25 мая 2025 г., 18:51 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 18:51
Шведы завоевали бронзовые медали чемпионата мира по хоккею
AP Photo/Petr David Josek

Сборная Швеции во второй раз подряд стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею.

В матче за третье место шведы разгромили датчан 6:2.

По броскам 37:18 в пользу шведов.

Турнир проходит в Швеции и Дании.

На 26-й минуте счет был 0:0. После второго периода шведы вели в счете 3:0.

По две шайбы забросили шведы Микаэль Бэклунд (Калгари Флэймз) и Маркус Йоханссон (Миннесота Уайлд).

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