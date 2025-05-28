Хоккей. Сборную России не допустят к участию в олимпиаде 2026 года

МОК не допустит сборную России по хоккею до участия в олимпиаде 2026 года, сообщает hokej.cz.

Представитель МОК заявил, что рекомендации от марта 2023 года относительно спортсменов с российскими паспортами остаются в силе.

В олимпийском турнире примет участие сборная Франции.

Россияне были отстранены от международных турниров после нападения России на Украину.