MLS. Дубль Месси в Нью-Йорке. Гол израильтянина

В матче регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" разгромил "Нью-Йорк Ред Булз" 5:1.

Нью-Йорк Ред Булз - Интер Майами 1:5

На 14-й минуте бывший защитник "Майнца" Александр Хак вывел хозяев вперед.

В первом тайме "Интер" ответил голом Хорди Альбы и дублем бывшего полузащитника "Сампдории" Теласко Сеговии.

После перерыва два гола забил Лионель Месси.

Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3

На 19--й минуте бывший полузащитник "Генгама" Тристан Муюмба вывел хозяев вперед 1:0.

На 46-й минуте израильтянин Идан Токломати сравнял счет 1:1. Это его пятый гол в 20 матчах чемпионата в этом сезоне.

На 59-й минуте бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа вывел гостей вперед 1:2.

На 77-й минуте отличился бывший полузащитник "Олимпиакоса" Пеп Биль 1:3.

На 86-й минуте гол забил бывший нападающий "Аталанты" и "Мидлсборо" Эммануэль Латте Латт.